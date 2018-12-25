“Фестиваль огня” на Васильевском острове приведет к изменению троллейбусного движения

“Фестиваль огня “Рождественская звезда”” по ночам с 4 по 7 января 2019 года на Васильевском острове приведет к изменению курсирования троллейбусов, сообщили Gazeta.SPb в СПБ ГУП “Горэлектротранс”.



Проезд по Биржевой площади начнут перекрывать с 22:00 по 06:00 (с 20:00 до 06:00 с 6 на 7 января). Таким образом, изменения затронут троллейбусы №№ 1, 7, 10 и 11. Так, троллейбус №7 пройдет от Таллинской ул. Как обычно до Университетской наб., затем по 1-й и Кадетской, Тучкову мосту на Петроградскую сторону до остановки “Петровская площадь”.



Напомним, сильные снегопады будут идти в Санкт-Петербурге до конца праздников.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)