Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону





Модель сел в 10:26 по лунному времени, сообщает CASC – разница с Москвой составляет +5 часов.





“Чанъеэ-4” запустили 8 декабря из провинции Сычуань Китая. Луноход должен исследовать минеральный состав поверхности обратной стороны спутника. Китайские ученые, как ранее сообщали Sky News, надеются вырастить на спутнике картофель и создать постоянную базу.





Аппарат “Чанъэ-4” 3 января сел на Луне и сфотографировал ее обратную сторону с близкого расстояния — в первый раз за всю историю, сообщает CASC.