Спасатели вытащили подростка из болота в лесу Выборгского района Санкт-Петербурга





По данных спасателей, молодой человек 16-18 лет направлялся в Выборгский район к себе домой, но решил срезать путь через лес. В темноте петербуржец попал в болото. К счастью, его вовремя заметили прохожие, вызвали спасателей и те прибыли, как сообщили в группе “Признавашки ДТП и ЧП СПБ” около 22:10.





Подростка вытащили и передали медикам. Он находится в больнице: за время, проведенное в болот, он получил серьезное переохлаждение, и пока его вытаскивали, он потерял сознание.





В среду 2 января подросток попал в болото в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb спасатели Агалатовского поселения.