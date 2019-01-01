Музыкант Юрий Лоза раскритиковал новогодние передачи и состояние шоу-бизнеса в России





По мнению исполнителя, из российского шоу-бизнеса исчезают талантливые люди и профессионалы, а хорошую музыку покупают в Европе и Америке, которую затем ставят в российские новогодние программы. Поскольку все заставить зарубежным контентом невозможно, организаторы заполняют оставшееся место тем, что, по мнению Лозы, придумали 60 лет назад — номерами КВН и “голубыми огоньками”.





Лоза заметил, что конкурсы молодых исполнителей — просто ширма для концертов Филиппа Киркорова и Ирины Аллегровой, а новых молодых имен там немного.





Юрий Лоза (род. в 1956 году) играл в группах “Интеграл”, “Примус” и “Зодчие”, ведет сольную карьеру. Привлек внимание общественности в 2016 году, когда раскритиковал музыку The Rolling Stones и Led Zeppelin.





Музыканту Юрию Лозе не нравятся праздничные музыкальные программы на Новый год в России, в том числе - “Голубой огонек”, об этом он сообщил в интервью News.ru.