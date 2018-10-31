Новогоднее утро в Гатчине началось с поножовщины: двое госпитализированы, двое в полиции





Полицейские поймали двух подозреваемых в этом преступлении, одному из них 51 год, второму исполнилось 28 лет. Предполагается, что драка произошла на почве взаимной неприязни около 11:00. Теперь обоим грозит до 12 лет тюрьмы.





Утром 1 января в Гатчине с ул. Авиатриссы Зверевой на “Скорой” увезли двух мужчин 32-ух лет с ножевыми ранениями, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.