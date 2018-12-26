На Васильевском острове неизвестные подожгли одну иномарку, а загорелось четыре





Целью неустановленных лиц стал Land Rover Range, однако огонь с него переркинулся на стоящие рядом автомобили: две Volvo и BMW. Поджог попал на камеру видеонаблюдения, установленную на фасаде дома. Полицейские изъяли запись и сейчас проверяют ее. Личности злоумышленников пока не установлены, но в МВД уверяют, что приняли все необходимые меры для их поимки.





В управлении МЧС по Санкт-Петербургу не сообщали о возгорании иномарок на Васильевском острове. Неизвестно, оставили ли машины спокойно догорать, либо акт тушения забыли внести в отчетность.

Утром 2 января около 5:00 двое злоумышленников подожгли автомобиль на Морской наб., сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.