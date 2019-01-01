На Обводном канале двое пили алкоголь на Новый год: один в больнице с ножевой раной, другой задержан





Уже найден подозреваемый: полицейские задержали мужчину, который, как сообщают в МВД, в гостях у пострадавшего пил вместе с ним спиртное перед Новым годом. Собутыльники поссорились и мужчина 46-ти лет ударил товарища в грудь ножом и избил.





Уголовное дело уже возбуждено. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы, если не не выяснятся дополнительные детали — к примеру, задержанный может иметь судимости.





Из отеля на наб. Обводного канала 1 января на “Скорой” увезли мужчину 48-ми лет с ножевой раной в груди, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.