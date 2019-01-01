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На Обводном канале двое пили алкоголь на Новый год: один в больнице с ножевой раной, другой задержан

10:25
Тэги: обводный канал, драка, новый год
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Тэги: обводный канал, драка, новый год



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