Хоккейная “молодежка” России обыграла сборную Словакии и выйдет против США в полуфинале





Первые два периода россияне обыгрывали словаков всухую — четыре шайбы в первом отрезке и три во втором. Под конец команда РФ отдала инициативу сопернику и спокойно дождалась конца основного времени.





Теперь Россия встретится с Америкой: та прошла в полуфинал обыграв Чехию со счетом 3:1. Победитель встречи встретится в финале либо с Финляндией, либо со Швейцарией.





Команда России на Чемпионате мира для “молодежек” выходит в полуфинал после победы над игроками Словакии 3 января 2019 года, сообщает “Советский спорт”. Финальный счет после трех периодов составил 8:3.