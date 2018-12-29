По факту ДТП на трассе “Кола”, в котором погибло четыре человека, возбудили уголовное дело





Сотрудники дорожных служб проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии. Виновный, если в правоохранительных органах его назовут, может получить до трех лет тюрьмы.





В Ленинградской области и Санкт-Петербуге в последние дни тяжелая ситуация на дорогах из-за снега и гололеда. Пользователи в социальных сетях сообщают о новых ДТП регулярно и признают, что от заносов не спасает даже хорошая зимняя резина.





После смертельной аварии на трассе “Кола” 2 декабря возбудили уголовное дело, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД. Напомним, около 11:30 на 206-ом км девушка на “ВАЗ-2115” вылетела на “встречку” и столкнулась с KIA Rio. Девушка и ее спутник 18-ти лет погибли, как и женщина, и мальчик 10-ти лет в KIA. Водитель иномарки сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.