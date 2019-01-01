В Сертолово 14-летнюю девочку перед Новым годом изнасиловал родственник





По материалам следствия, злоумышленник изнасиловал девочку около 31 января 2018 года пока ее родителей не было дома. Сейчас полицейские задержали мужчину 32-ух лет и допросили его. Его держат под стражей: пока что предполагается, что суд назначит ему от 8 до 15 лет тюрьмы — если следователи не обнаружат за ним других преступлений, сообщили в СКР.





Жительница г. Сертолово Всеволожского района 2 января подала заявление об изнасиловании своей дочери родственником, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Ленинградской области.