Беглов заявил, что каждому району Санкт-Петербурга нужны зоны для собачьих прогулок





Управляющий районом Иван Громов подтвердил, что подобная зона у реки Карповки уже внесена в проект обустройства, сообщает агентство.





Беглов заявил, что сложности с выгулом собак имеют жители в особенности центра города. По его мнению, нужно создать условия для домашних условиях во всех районах.





При этом жители по-прежнему должны будут соблюдать все необходимые правила выгула собак: у них должны быть поводки и намордники. Как сообщили в правительстве, если хозяин не убирает за собакой, штраф может достигать 3 тысяч рублей. За отсутствие поводка у крупной собаки, хозяина могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.









Каждый район Санкт-Петербурга получит зоны для собак, сообщает ТАСС. Врио губернатора Александр Беглов распорядился проработать этот вопрос после посещения Петроградского района 2 января 2019 года.