В Приморском районе Петербурга сгорел Ford, а в Выборгском — четырехкомнатная квартира





Загорелся капот у машины Ford, сообщают в МЧС. На вызов в Приморском районе приехало две машины и восемь человек состава: к 01:53 пожар потушили.





Ранее около 21:30 2 января в Выборгском районе загорелась четырехкомнатная квартира, передают МЧС. Возгорание произошло в комнате и коридоре, площадь возгорания составила 30 м2. На вызов прибыло три экипажа. Пока что сведения о пострадавших уточняются.





Ночью с 2 на 3 января 2019 года в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль на ул.Савушкина, сообщили Gazeta.SPb в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.