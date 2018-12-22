Погода в Санкт-Петербурге 3 декабря: в городе ожидается мороз и сильный северный ветер





Вчера в правительстве города сообщили, что город убирает примерно 950 машин и около 1000 работников. Управление МЧС предупреждает о сложной обстановке на дорогах: снег на дорогах и обледеневший асфальт могут стать причинами серьезных ДТП. Утром на дорогах свободно, сообщают Яндекс.Пробки, первые пробки появятся только к обеду.





Сегодня в четверг 3 декабря Санкт-Петербурге -4 градусамороза, сообщает сервис Яндекс.Погода. К ночи температура может опуститься до -6. Мороз сопровождается сильным северным ветром: до 6 м/с утром и около 4 м/с вечером.