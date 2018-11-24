Умер рок-музыкант Крис Кельми: создатель “Високосного лета” и игравший в “Автографе”





По данным в сети, Крис Кельми имел проблемы с алкоголем, которые привели к общему слабому здоровью — в последние годы музыкант передвигался по дому только с помощью ходунков. В 2017 записался на реабилитацию.





Крис Кельми играл в коллективе “Автограф”, собрал “Високосное лето” и “Рок-ателье”. Имя при рождении — Анатолий, псевдоним “Крис” взят в честь персонажа романа “Солярис” писателя Станислава Лема. Имел литовские корни, которыми и объяснял фамилию. Пел, играл на гитаре и клавишах. В последние годы заявлял о намерении вернуться в рок-музыку и рассказывал о новых песнях, которые написал.









Рок-музыкант Крис Кельми умер в Московской области в 63 года после остановки сердца, сообщает РИА “Нововсти”.