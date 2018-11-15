ЗакС Петербурга отстоял право на перевозку депутатов за 439 млн рублей в Верховном суде

Сумма контракта на перевозку составила 439 млн рублей. В конце декабря 2018 года суд встал на сторону петербургского ЗакСа и отказал в требовании ФАС Петербурга расторгнуть контракт.





Антимопольщики признали цену контракта завышенной и поэтому требовали расторжения контракта, однако суд не поддержал такое решение.





Напомним, контракт по предоставлению в аренду легковых автомобилей на сумму 439 млн рублей был заключен с ГУП «Смольнинское» два года назад без проведения торгов. На этом основании ФАС Петербурга возбудила дело и потребовала признать недействительной норму городского закона, позволяющую унитарным предприятиям заключать контракты без конкурса.





В 2017 году Верховный суд встал на сторону антимонопольщиков и норму отменили, однако в прошлом году депутаты изменили статью городского закона, включив в нее правило, которое наделяет госпредприятия Петербурга исключительными полномочиями на оказание услуг органам власти.









Депутаты петербургского ЗакСа до конца этого года смогут беспрепятственно пользоваться служебными автомобилями от правительственного предприятия «Смольнинское», сообщается в картотеке арбитражных дел.