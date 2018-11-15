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ЗакС Петербурга отстоял право на перевозку депутатов за 439 млн рублей в Верховном суде
21:18, 2 января
Тэги: закс петебурга, верховный суд, фас петебурга
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