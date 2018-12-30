В Петербурге по факту падения рекламного щита на прохожих проводится доследственная проверка





По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.





Напомним, вечером второго января у дома №150 на Невском проспекте рекламный щит упал на прохожих. В результате пострадали три человека. Пострадавшие доставлены в больницу.





Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, а также комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.









Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу проводится доследственная проверка по факту падения на прохожих рекламного щита на Невском проспекте.