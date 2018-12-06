Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 26

Из-под завалов достали 32 человека, из них 26 человека погибли, в том числе три ребенка. О судьбе пятнадцати человек пока ничего неизвестно.





Во время поисково-спасательной операции нашли живого попугая и кошку.





Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.





Версией ЧП по-прежнему остается взрыв газа. Напомним, утром 31 декабря около 4:00 утра в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме, В результате взрыва обрушился целый подъезд жилого дома.





В Челябинской области объявлен траур.





Ранее сообщалось о том, что п од завалами дома в Магнитогорске спасатели вытащили из-под завалов живого одиннадцатимесячного ребенка, услышав его плач. Малыша спасло то, что лежал в кроватке и был тепло укутан одеялом. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: МЧС России











Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до 26 человек, сообщает МЧС России.