Эстония стала лидером ЕС по тратам на алкоголь

На втором месте находится Латвия. Тройку лидеров замыкает Литва. Четвертое место занимает Польша. На пятой строчке располагается Чехия.

На шестом месте - Венгрии, на седьмом – Финляндия.





Ранее руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил правительству России законодательно запретить в магазинах рекламные алкогольные акции со скидками, передают в федеральном проекте “Трезвая Россия”. По мнению Хамзаева, это позволит снизить спрос на алкогольную продукцию.









Эстония стала лидером по тратам на алкоголь. Согласной рейтингу Eurostat, прибалтийская страна потратила на алкоголь порядка 5,2% доходов.