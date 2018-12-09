Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд России





Согласно закону, в фонд будут перечисляться конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений. Кроме того, как уточняется, фонд пойдут и средства, полученные от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.





По прогнозам, в ближайшие пять лет общий объем пополнения Пенсионного фонда из нового источника финансирования составит 1,8 млрд рублей.





Ранее сообщалось о том, что д епутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заявил, что проект пенсионной реформы не является реформой как таковой. Он сказал, что это всего лишь повышение пенсионного возраста и «открытый грабеж населения». (Майя Брик, Gazeta.SPb)





С первого января 2019 года вступил в силу закон, согласно которому в Пенсионный фонд России будут перечисляться денежные средства, конфискованные у коррупционеров.