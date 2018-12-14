При падении рекламного щита на Невском проспекте пострадали трое человек

Инцидент произошел вечером второго января у дома №148 на Невском проспекте.





Упавший рекламный щит придавил троих человек. Прохожие, которые оказались рядом бросились вытаскивать людей из-под щита. Известно, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.





Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.







В Петербурге на Невском проспекте упал рекламный щит.