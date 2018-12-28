Воспитательницу детского сада ограбили на 100 тыс. рублей в ночном клубе Петербурга





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась 39-летняя женщина и рассказала о том, что ее ограбили в ночном клубе «Король Гамбринус» на Ленинском проспекте. Она сообщила, что у нее украли телефон. Грабители зашли в личный кабинет потерпевшей в банке и сняли в банковского счета 100 тыс. рублей.





Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены в клубе, пытаются установить личности грабителей.





Ранее сообщалось о том, чт о празднование Нового года в Петербурге обернулось для студентки из Сирии крупной потерей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В ночном клубе Петербурга ограбили воспитательницу детского сада.