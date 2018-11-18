Жительница Петербурга погибла при сходе лавины в Кировске





В Хибинах, в микрорайоне Кукисвумчорр, сошла лавина. Под слоем снега оказались трое жителей Петербурга. Девушку и молодого человека быстро обнаружили и спасли. Третья девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.



Поисково-спасательная операция продолжается.





Ранее сообщалось о том, что м олодожены из Петербурга, погибшие во время свадебного путешествия в Доминикане, планировали переехать в США. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: «ИПКА «Лавина»













После схода лавины на горнолыжном комплексе «Кукисвумчорр» в Мурманской области погибла 27-летняя девушка из Петербурга, сообщается в группе «ИПКА «Лавина».