Житель Петербурга с ножом попытался спуститься по связке свитеров с балкона (видео)





На место происшествия прибыли поисково-спасательные службы, сотрудники полиции и скорая помощь.











Тем временем в соцсетях развернулась целая дискуссия по поводу поведения супергероя. Кто - то предположил, что мужчина таким образом растягивал свитер. Некоторые полагают, что его заперли дома.





«Это только 2-е число. Даже боюсь представить что к 10-му будет», - пишет пользователь Сети.





«Белочка пришла в гости», - написал один комментатор.





«Да нет, белочки кончились, остались еноты», - ответил другой комментатор.







Фото: ДТП и ЧП Петербурга













Неадекватный мужчина на улице Зайцева с ножом попытался спуститься по связке свитеров с балкона, сообщили очевидцы.