На Морской набережной за ночь сгорели четыре автомобиля (видео)











Как рассказали очевидцы, сначала загорелись две машины, а затем огонь охватил два впереди стоявших автомобиля. Два из четырех автомобиля восстановлению уже не подлежат.





Как рассказали очевидцы, сначала загорелись две машины, а затем огонь охватил два впереди стоявших автомобиля. Два из четырех автомобиля восстановлению уже не подлежат.

Причина пожара не установлена. Некоторые пользователи Сети полагают, что автомобили могли поджечь намерено.

















Фото: ДТП и ЧП Петербурга Ранее сообщалось о том, что п олиция выясняет обстоятельства Д ТП в Ленобласти, в результате которого погибли четыре человека, в том числе и ребенок. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: ДТП и ЧП Петербурга





В Петербурге в ночь с 1 на 2 января на Морской набережной у дома №39 сгорело сразу четыре автомобиля.