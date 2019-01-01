Градозащитники проведут пикет в защиту дома Лермонтова





Третьего числа каждого месяца градозащитники проводят пикеты и читают стихи Михаила Лермонтова у входа в заброшенный дом.





Напомним, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подал иск к Мариинскому театру с требованием выполнить реставрацию дома на Садовой, 61, где жил поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.





Отметим, что после этого Мариинский театр провел противоаварийные работы в доме на Садовой, 61.





Дом, где жил и творил поэт, планируется использовать под жилье для размещения сотрудников Мариинского театра.





Отметим, что градозащитники возмущены таким решением, так как дело закончилось по сути ничем. Они предлагали создать в здании квартиру-музей Лермонтова, чтобы сохранить память о поэте.













Фото: Красивый Петербург Ранее сообщалось о том, что КГИОП и Мариинский театр заключ или мировое соглашение о доме, где жил Лермонтов. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Красивый Петербург





Завтра, 3 января, в 19:00 на Садовой улице, д. 61 защитники дома Лермонтова соберутся на традиционную встречу в связи со стремительно разрушающимся последним сохранившимся в Петербурге домом, связанным с именем поэта Михаила Лермонтова, сообщили Gazeta.SPb активисты.