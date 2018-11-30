Число погибших в результате трагедии в Магнитогорске возросло до 21





Извлечен 21 -й погибший. Это мужчина. Среди погибших двое детей. О судьбе 20 человек пока ничего неизвестно.





Версией ЧП по-прежнему остается взрыв газа.

Напомним, утром 31 декабря около 4:00 утра в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме, В результате взрыва обрушился целый подъезд жилого дома.



В Челябинской области объявлен траур.







Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 21, сообщает ТАССсо ссылкой на МЧС