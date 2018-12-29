Смертельное ДТП в Ленобласти унесло жизни четырех человек

ДТП произошло 2 января около 11:30 в Лодейнопольском районе Ленобласти на 206 км трассы «Кола», сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.





Водитель ВАЗ 2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia. В результате ДТП в отечественном автомобиле погибли 20-летняя девушка-водитель и 18-летний пассажир, в Kia водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, пассажиры: 58-летняя женщина и 10-летний мальчик скончались.



Cейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержан подозре ваемый в ДТП на Невском, в котором пострадали дети. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Ленобласти, в результате которого погибли четыре человека, в том числе и ребенок.