Житель Кудрово нашел на крыше своей Kia тело девушки в халате

Как сообщили в правоохранительных органах, водитель увидел мертвую девушку на крыше своей Kia на Столичной улице.





Она лежала на спине в фиолетовом халате, черной зимней куртке и разноцветных носках. Личность погибшей пока не установлена.





Сейчас ведется проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего,









Житель Кудрово обнаружил утром первого января на крыше своего автомобиля тело девушки в халате.