Суд арестовал отчима убитой в Металлострое 14-летней школьницы





Он проведет под стражей два месяца - по 28 февраля 2019 года





По версии следствия, Соколов 30 декабря в квартире дома №21/1 на Садовой улице в поселке Металлострой задушил 14-летнюю школьницу. Смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии.





Задержанный против удовлетвлрения ходатайства возражал, утверждая, что преступления не совершал. Никаких иных статей Соколову не вменяется.





Ранее сообщалось о том, что в Металлострое задержан мужчина по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Соколова, подозреваемого в убийстве своей падчерицы, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.