Дочь Михаила Боярского разместила фотографию отца без шляпы

В первый день 2019 года у пользователей Instagram наконец-то появилась возможность увидеть знаменитого российского актера без шляпы. Семейную фотографию на своей странице разместила Елизавета Боярская. Михаил Борский без атрибута, отмечают пользователи Instagram и подписчики Боярской, выглядит по-другому, “немного постаревшим”.





Кроме Боярского, на снимке можно увидеть саму Елизавету, ее мужа Максима Матвеева, брата Сергея, тетю Екатерину и мать Ларису Луппиан.