Празднование Нового года в Петербурге обернулось для студентки из Сирии крупной потерей

В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года в петербургском метрополитене произошла кража, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Инцидент произошел около 06:00 утра. Иностранка 27 лет пропажу телефона обнаружила только на выходе из станции метрополитена “ Площадь Восстания”.





Уточняется, что в телефоне было установлено две сим-карты. При каких обстоятельствах произошла кража, пока неизвестно.





В последний раз телефон гражданка Сирии, сообщает АН “Оперативное прикрытие”, видела в кармане своей куртки. Стоимость телефона неизвестна. Также уточняется, что помимо Нового года, студентка Университета ИТМО отмечала свой день рождения.