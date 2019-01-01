Рождественский концерт исполнит оркестр "MarimbaMix" в Историческом парке Петербурга

Во вторник, 8 января, в 16:00 в Историческом парке “Россия – моя история” стоится рождественский концерт. Музыканты оркестра ударных инструментов “MarimbaMix” исполнят известные всем новогодние и рождественские мелодии. Кроме того, посетители смогут услышат шедевры классиков в современной обработке. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Помимо популярных новогодних мотивов, гости смогут прослушать знаменитые мелодии отечественного кинематографа.



