Полмиллиарда рублей выиграл житель Петербурга в “Русском лото”

Мультимиллионерами в результате розыгрыша крупной суммы денег стали житель Свердловской области и петербуржец, сообщают в “Русском лото”. В первый день 2019 года был разыгран миллиард рублей. Каждый из победителей разделил сумму на два равных выигрыша - по 500 миллионов рублей.





Помимо миллиарда рублей было разыграно 150 призов по миллиону рублей. Билет, отмечают в “Русском лото”, был куплен участниками за 150 рублей.





Согласно статистике государственных лотерей, в 2018 году появилось более 940 лотерейных миллионеров.