Беглов посетил дом-интернат в Ушково и выпил с подопечными чай

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №3 в поселке Ушково. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.





Беглов обсудил с директором учреждения Сергеем Васильевым перспективы развития и образовательные возможности дома-интерната.





Сообщается, что в ДДИ №3 впервые был запущен проект “Детский дом – как дома” и созданы все условия для семейного воспитания, социальной адаптации и реабилитации детей.





Роль родителей здесь выполняют сотрудники учреждения. Вместе с ними воспитанники выезжают на экскурсии, посещают музеи и театры. Планируется, что к 2021 году, у дома-интерната появится новый корпус на 150 мест.