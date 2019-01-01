Коммунальщики Петербурга в ожидании снегопада перешли на усиленный режим работы

Предстоящие снегопады, которые прогнозируют синоптики, продлятся в Петербурге до 8 января, перевели коммунальных службы Санкт-Петербурга на режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации Петербурга.





В Смольном отмечают, что несмотря на то, что первые числа января - официальные выходные, уборочные предприятия переведены на усиленный режим работы. В администрации подчеркнули, что за уборкой снега на улицах города лично ведет контроль временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.





В районах города в общей сложности ежедневно ликвидируют последствия снегопада более 7 тысяч дворников и порядка 600 единиц техники. В комитете по благоустройству свою очередь подчеркнули, что на дорогах работает 950 машин для комплексной уборки города в сопровождении 1007 работников ручного труда.