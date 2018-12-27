Сильные снегопады будут идти в Петербурге до 8 января

В учреждении также предупреждают автомобилистов о необходимости соблюдения скоростного режима, поскольку на дорогах возможен гололед.





На территории Санкт-Петербургу и Ленинградской области прогнозируется снег, мокрый снег, местами сильный, на западе области местами метель, налипание мокрого снега.





Снегопад продолжится и 3, 4 января. Температура воздуха в эти дни понизится до 7 градусов максимально.