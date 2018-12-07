Тренер ФК “Зенит” Сергей Семак завел страницу в Instagram

Первую фотографию тренера футбольного клуба “Зенит” разместил на своей странице 2 января, сообщает “MR7.ru” со ссылкой на жену тренера Анну Семак.





Информацию о регистрации аккаунта в Instagram Анна Семак разместила у себя на странице в социальной сети. Супруга Семака отмечает, что муж “научился выкладывать сториз” и фотографировать ее, пока она не видит.





На странице в Instagram у Сергея Семака размещено две фотографии. На первой он с женой, на второй - вся семья.