Петербургский Роспотребназор предупредил, что забота о заграничных котах может стать причиной бешенства

Роспотребнадзор Петербурга предупредил жителей города, которые планирую отправиться в путешествие, что не стоит делать и с кем не стоит взаимодействовать в некоторых странах, чтобы не подхватить опасные для жизни инфекции. Об этом сообщает “MR7.ru”





Так, в ведомстве, сообщают, что петербуржцам не стоит трогать за границей кошек, собак и других животных, чтобы мне испортить отдых бешенством или столбняком.





В случае недомогания стоит сразу же обратиться в специализированное медицинское учреждение. Также стоит внимательно отнестись к еде и употреблять только проверенные продукты, а также не допускать попадания в рот воды из водоемов во время купания.