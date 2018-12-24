Пьяный мужчина в Тихвинском районе облил и поджог своего собеседника во время спора

Во вторник, 1 января, в медицинское учреждение поступил мужчина 41 года в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу с термическими ожогами 3-й степени различных частей тела. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Звонок в полицию поступил из медицинского учреждения Тихвинского района. В ходе проверки выяснилось, что 1 января, около 08:30 в Тихвинском районе Ленинградской области в доме по улице Карла Маркса между мужчиной 1977 года рождения и мужчиной 1959 года рождения произошла ссора. Отмечается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. После возникшей ссоры, мужчина 1977 года рождения облил своего собеседника неустановленной жидкостью и поджог его.





В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



