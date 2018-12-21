Первый день Нового года для жителей дома на улице Пионерстроя начался с поиска взрывчатого устройства

Анонимный звонок о минировании дома на улице Пионерстроя поступил на номер “112” 1 января сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Сотрудники оперативно выехали на место, в ходе проведенной проверки опасных предметов обнаружено не было. Позже выяснилось, что звонивший мужчина 42 лет проживает в одном из домов по улице Пограничника Гарькавого. Он был задержан сотрудниками полиции.