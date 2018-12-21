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Первый день Нового года для жителей дома на улице Пионерстроя начался с поиска взрывчатого устройства
09:36
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