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Цыганка в Красном Селе загипнотизировала студентку экономического института и украла цепочку с крестиком
09:01
Тэги: красное село, цыгане, происшествие, кража
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