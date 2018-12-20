Цыганка в Красном Селе загипнотизировала студентку экономического института и украла цепочку с крестиком

Инцидент произошел примерно за шесть часов до Нового года, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. В понедельник, 31 декабря, с заявлением в полицию обратилась студентка Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Девушка заявила, что у дома 51, литера А по проспекту Ленина к ней подошла цыганка примерно 45-50 лет и спустя некоторое время 20-летняя девушка не обнаружила на себе серебряный крестик и цепочку. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.





Заявительница также рассказала про особые приметы цыганки. У женщина была проседь в волосах, она была одета в коричневую курку и черную юбку, с черным платком на голове.