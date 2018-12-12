Нетрезвый мужчина в Буграх запустил себе салют в живот и скончался на месте

Делом заинтересовался Следственный комитет, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. В первый день Нового года мужчина 30 лет пытался запустить фейерверк у дома два по Школьной в поселке Бугры.





Запуск салюта происходил с нарушением всех правил техники безопасности. Салют попал в живот мужчине, от полученных травм мужчина скончался на месте.



