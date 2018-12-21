Очевидцы сняли пылающую на 2-ом Муринском проспекте квартиру

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, звонок о пожаре поступил на телефон экстренной службы в 01:15. Очевидцы сообщали о густом дыме, который идет из дома по 2-му Муринскому проспекту в Выборгском районе Санкт-Петербурга.





Спасатели выехали на место и выяснилось, что очаг возгорания находится в трех комнатной квартире. Пожар охватил комнату площадью 15 квадратных метров. Там загорелась обстановка на площади пяти квадратных метров.



