Погода в Петербурге 2 января: мокрый снег и гололед

Как сообщает ФБГУ “Северо-Западного УГМС” В Санкт-Петербурге в среду, 2 января, будет идти снег. Синоптики предупреждают о возможной метели и гололеде на дорогах.





Температура воздуха, согласно сервису “Яндекс.Погода” опустится в городе до -3 градусов ниже нуля, в дневное время она будет держаться на отметке ноль градусов. По ощущениям, передает сервис, на улице будет -4 градуса ниже нуля.





Ветер умеренный, всего два метра в секунду, влажность порядка 93%, давление - 741 мм рт. ст.