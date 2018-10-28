«Питерские еноты – самые безжалостные». Невзоров снялся в ролике с енотами в ресторане (видео)





В видеоролике под названием «Искусство не жиреть» Невзоров за ужином с енотами в ресторане рассказал, как эти звери помогают похудеть.











Еноты быстро и бесцеремонно съели и выпили все, что было подано к столу.





«Худеть надо всем! Приглашать друзей за стол бесполезно… Друзья могут оказаться интеллигентами, а кто такой интеллигент? Это человек, который не умеет отобрать еду… Другое дело еноты, особенно питерские еноты! Они безжалостные, и они не оставляют ни одного шанса на разжирение. Одно «но»! Подавать енотов к столу надо живыми», — сказал Невзоров.





Ранее сообщалось о том, ч то пьяных енотов обвинили в бешенстве и отвезли в полицию.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: скрин













Известный телеведущий, журналист и режиссер Александр Невзоров за ужином с енотами рассказал о новой методике похудения.