На Народного Ополчения иномарка перевернулась на бок (фото)

На место происшествия приехала скорая помощь. О состоянии водителя пока не сообщается.











«Автомобиль прилег на проспекте Народного Ополчения, около ж.ст Ульянка», - сообщили очевидцы в соцсетях.





«Да это он просто подвеску решил посмотреть, застучало видимо что то там, а подъемника/ямы/домкрата рядом не оказалось», - прокомментировал пользователь сети.



Ранее сообщалось о том, что в Пе





Фото: ДТП и ЧП Петербурга Ранее сообщалось о том, что в Пе тербурге задержан подозревае мый в ДТП на Невском, в котором пострадали дети. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: ДТП и ЧП Петербурга





На проспекте Народного Ополчения иномарка перевернулась на бок.