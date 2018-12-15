Врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Напомним, первого января под завалами дома в Магнитогорске спасатели вытащили из-под завалов живого одиннадцатимесячного ребенка, услышав его плач. Малыша спасло то, что лежал в кроватке и был тепло укутан одеялом.





"Ребенка доставили - 11 месяцев... Сейчас им занимаются, проводят рентгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. Ребенок в сознании. Прогноз положительный", - рассказали в больнице, сообщает ТАСС.





По предварительной информации, младенец получил закрытую черепно-мозговую травму и отморозил правую голень и стопу.





Напомним, утром 31 декабря около 4:00 утра в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме, В результате ЧП погибли восемь человек, о судьбе 30 человек пока ничего неизвестно. Взрыв привел к обвалу нескольких этажей.





Ранее стало известно, что поисковые работы временно приостановлены из-за угрозы обрушения здания.





Ранее сообщалось о том, что н есколько этажей жилого дома рухнуло после взрыва бытового газа в Магнитогорске. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



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Врачи дают положительные прогнозы по состоянию здоровья младенца, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске.