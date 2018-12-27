В уборке федеральных трасс Петербурга и Ленобласти от снега и наледи задействованы триста единиц спецтехники

Дороги с интенсивным движением (Колтушское шоссе, Дорога жизни, Выборгское шоссе, трасса от Ропши до Марьино) убираются с применением солевых растворов, состав которых не позволяет образовываться наледи на асфальте.





Уборку федеральных трасс Петербурга и Ленобласти ведут более 300 единиц спецтехники.



Ранее МЧС предупреждало о том, что 2 января в Ленобласти на дорогах будет сложная обстановка. Ожидается метель, снег и налипание мокрого снега.













Фото: ДТП и ЧП Петербурга Ранее сообщалось о том, что петербуржцы оставили в новогоднюю н очь 127 кубометров мусора. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: ДТП и ЧП Петербурга

За минувшие сутки очищено почти четыре тысячи километров покрытия и обочин областных трасс, сообщили Gazeta.SPb в администрации правительства Ленобласти.