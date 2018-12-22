СМИ: два футболиста «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»





Как сообщает издание Сlarin, аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» намерен усилить свой состав и интересуется двумя футболистами «сине-бело-голубых» - Краневиттером и Ригони.





Отметим, что Краневиттер в этом сезоне в составе «Зенита» провел пять матчей, в которых не набрал ни одного очка.





Ригони на правах аренды выступает за «Аталанту». В текущем сезоне он провел двенадцать матчей и забил три мяча.





Кроме того, сообщается о том, что «Ривер Плейт» интересуется нападающим «Зенита» Себастьяном Дриусси, однако эксперты оценивают этот трансфер, как маловероятный.





Ранее сообщалось о том, что полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в другой клуб. Интерес к футболисту проявляет аргентинский клуб «Бока Хуниорс».(Майя Брик, Gazeta.SPb)



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Полузащитник Матиас Краневиттер и нападающий Эмилиано Ригони могут в ближайшем будущем покинуть петербургский футбольный клуб «Зенит».