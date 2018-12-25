Бывший игрок СКА устроил дебош на борту самолета «Сочи – Москва»





"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает ТАСС.





Кроме того, сообщается о том, что Сапрыкин ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски, и подрался с соседом по креслу.





Ранее сообщалось о том, что п ьяная жительница Самары устроила дебош на борту самолета в Пулково.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: СКА











Бывший нападающий СКА Олег Сапрыкин устроил дебош в бизнес-классе лайнера Сочи — Москва, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Воронежа.